Facebook censura unes cebes perquè hi veu una imatge «sexual»

Els algoritmes a vegades juguen males passades. La companyia canadenca Gaze Seed Company n'ha estat una de les darreres víctimes, en veure com Facebook li enretirava un anunci d'unes cebes per considerar que contenia una "imatge sexual".L'empresa, un fabricant de llavors, va rebre una notificació de la popular xarxa social en què l'informava que el seu anunci no podia ser promocionat a la plataforma perquè era inadequat. Es tractava d'una fotografia de dues cebes. "Ens informa que la foto que hem usat per al nostre anunci de llavors de cebes Walla Walla és 'sexual' (...), vosaltres ho veieu?", publica la companyia en un post a Facebook.

