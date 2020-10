Les universitats catalanes, preparades per fer les classes virtuals de forma «immediata»

Amb @salutcat i #universitats, valorem la conveniència de proposar noves mesures als campus per contribuir a reduir els índexos de contagi per coronavirus. N’informarem tan aviat com s’acordin en el marc del #PROCICAT. Mentrestant, l’activitat universitària no pateix alteracions. — F. Xavier Grau Vidal (@x_grauvidal) October 11, 2020

Avui JM Argimon ha indicat que la universitat farà classes no presencials durant 15 dies. Des de @BIOCOMSC1 volem donar tot el nostre suport a aquesta mesura que creiem clau en els propers dies per reduir mobilitat i activitat social en entorn universitari @la_UPC 1/ — BIOCOMSC (@BIOCOMSC1) October 11, 2020

Després de l'anunci del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, de demanar a les universitats noves mesures per frenar els contagis , el secretari d'Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, ha piulat a Twitter que ja treballen conjuntament amb Salut per valorar la neccessitat de tirar endavant noves mesures en els campus universitaris.De fet, l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha assegurat que estan preparades per fer les classes virtuals de forma "immediata". Ha lamentat però que l'anunci del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, dels 15 dies de classes virtuals hagi estat a través d'una entrevista radiofònica, ha assenyalat la presidenta de l'ACUP, María José Figueras.Segons Argimont, caldria suspendre les classes presencials durant quinze dies. Una proposta que a hores d'ara no s'ha materialitzat i, per tant, Grau ha dit que "mentrestant, l'activitat universitària no pateix alteracions". De fet, diverses universitats catalanes han anunicat que es mantenen a l'espera de les indicacions de Salut per anunciar els canvis pertinents a la comunitat educativa."Ha de quedar clar també que no ho fem pels casos de covid-19 a les universitats sinó per ajudar a fer baixar la mobilitat de la població i minimitzar el risc de contagi", ha continuat la presidenta de l'ACUP i rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV).De fet, investigadors de l'UPC donen tot el seu suport a Argimon i consideren és "clau" reduir la mobilitat i l'activitat social en aquests entorns per evitar mesures "més dràstiques". En aquest sentit, afirmen que la universitat "pot servir d'exemple i liderar aquesta reducció".És el cas de la Universitat Pompeu Fabra (UPF): "informarem quan tinguem novetats". Igualment el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias, ha explicat que "quan es concretin les mesures s'informarà i s'acutarà en conseqüència".Aquest diumenge Salut ha registrat més de 2.000 nous positius mentre que el risc de rebot continua creixent sense aturador i ja frega els 300 punts a Catalunya. En el moment en què se supera la barrera dels 100 ja es considera una xifra alarmant. Pel que fa a la velocitat de contagi del virus ja supera l'1, situant-se a 1,30. Vol dir que de mitjana, cada infectat per coronavirus, contagia més d'una persona.

