El Parc Natural del Montseny rep una afluència massiva de visitants aquest pont

Com era d'esperar, el Parc Natural del Montseny ha rebut un gran nombre de visitants aquest cap de setmana de pont. Tot i que aquest mateix cap de setmana ja s'han posat en marxa mesures per evitar la massificació de la zona, són moltes les persones que ha volgut aprofitar el sol d'aquest diumenge per passar-hi el dia.Pràcticament tots els aparcaments habilitats eren plens i, en casos com el de Santa Fe, fins i tot resultava impossible arribar-hi. Els mateixos visitants reconeixien estar sorpresos de l'elevada afluència. "Sembla que tots hem pensat el mateix", deia l'Alejandro Sandino, veí de Castellbisbal.Per la seva banda, l'alcaldessa del Montseny, Núria Masnou, ha explicat que al Parc Natural està arribant "més gent de la que podem absorbir". Davant d'aquest fet, els municipis pels quals transcorre han optat per sumar esforços i conjuntament amb la Diputació de Barcelona, gestora del Parc, emprendre mesures per afrontar la massificació. I és que, segons denuncia Masnou, el problema és l'incivisme d'alguns visitants, que s'estacionen incorrectament, circulen a velocitats elevades i deixen la brutícia a la zona.En Xavier Avinyó, un dels visitants, reconeixia que "amb les previsions del temps no esperàvem trobar-nos tanta gent". Per la seva part, Raul Acevedo justifica l'afluència massiva a la barreja de "senderistes i gent que surt a buscar bolets". D'altres com l'Alejandro Sandino lamentaven que amb tanta gent la majoria "no opti per la mascareta".Des dels ajuntaments, explica Masnou, no volen haver de restringir els accessos, però recorda que s'ha de salvaguardar la flora i la fauna de l'indret. De moment, ja s'ha optat per restringir, els caps de setmana, l'accés motoritzat al Pla de la Calma.En paral·lel, s'ha incrementat la presència dels guardes forestals, malgrat que a hores d'ara no tenen règim sancionador; s'ha augmentat la senyalització per impedir que els vehicles s'estacionin malament; i s'han col·locat informadors en punts estratègics. Alhora, s'ha demanat als Mossos que incrementin els controls. "Sap greu que les solucions siguin les sancions, però cal posar control", diu la batlle.

