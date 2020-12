4. Grans espais històrics

Cada paisatge té la seva pròpia història: només cal fixar-se bé en l'escenografia. Les quatre comarques la comparteixen, és el que té el veïnatge. Comença a les nombroses coves i baumes properes als rius, aixopluc de les tribus prehistòriques. L'Abric Romaní i les coves del Toll i les Toixoneres tenen els arqueòlegs entusiasmats, estudiant restes humanes i d'animals, fogueres i estris diversos.Després la història s'enfila a molts turons, llocs segurs, on es coneixen poblats ibers com el de l'Esquerda de les Masies de Roda o el Cogulló de Sallent. En queden muralles, com a la fortificació ibèrica del Montgròs al Brull, tallers ceràmics i metal·lúrgics, alguns monuments funeraris. I arriben els romans, també en aquestes terres d'interior. Planten un bon temple a Ausa, l'actual ciutat de Vic. I una vil·la romana a l'Espelt, a Òdena. A Tona hi creix una petita població just en una cruïlla de camins, a l'espai del jaciment del Camp de les Lloses. I a Puig Ciutat, a Oristà, s'abandona un important assentament a corre cuita, probablement per un atac.L'edat mitjana també és convulsa. Es fa fora els musulmans i la terra es repobla, vigilada per desenes de masos fortificats, torres i castells. A la Pobla de Claramunt, Tous, Cardona, Súria, Balsareny, Castellcir, Granera, Calders, Orís, Milany i tants altres enclavaments estratègics. Aquesta part de la història l'escriuen els comtes catalans més guerrers. Però també els monjos cultes i alguns religiosos influents, com el bisbe i abat Oliba. Funden espais d'estudi, treball i recés a Montserrat, Sant Benet de Bages, Sant Pere de Casserres o Santa Maria de l'Estany, entre altres.Probablement aquesta zona sigui de les més maltractades en els episodis del 1714, amb moltes vil·les cremades. Cardona va ser l'última població catalana a resistir. Per contra, un segle i mig després se signaven, a la capital del Bages, les Bases per a la Constitució Regional Catalana –més conegudes com a Bases de Manresa-, que pretenien recuperar l'autogovern pel país.La Guerra Civil també ens ha deixat cicatrius. A Pujalt, l'Exèrcit Popular hi va instal·lar un campament per reclutar i formar soldats, mentre que a Sant Julià de Vilatorta una ruta permet descobrir les restes d'un aeròdrom. Per tot el territori hi ha trinxeres i amagatalls, alguns arsenals sense detonar i unes quantes fosses.