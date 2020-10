​Detingut un conductor a Alacant per intentar atropellar diversos agents en fugar-se d'un control d'alcoholèmia

La policia local d'Alacant ha detingut aquest diumenge un jove de 24 anys per intentar atropellar diversos agents en donar positiu en el control d'alcoholèmia. Els agents el van aturar després de veure'l conduir en direcció contrària per la ciutat amb signes evidents d'haver begut. En donar positiu, el jove va fugar-se del control i els agents van iniciar una persecució en la qual dos d'ells van resultar ferits pel conductor que va intentar atropellar-los.Segons fonts policials, durant la persecució, el conductor va circular de manera temerària i contra direcció, "cometent diverses infraccions, saltant-se semàfors en vermell i posant en perill els vianants i conductors".Després de diversos minuts, el conductor ha xocat contra el vehicle de la policia. Els agents han baixat del vehicle però el jove no s'ho ha pensat dues vegades i ha tornat a intentar atropellar als agents i tornant a fer escàpol. Un dels agents també ha quedat ferit i aleshores els agents han muntat un dispositiu per localitzar-lo. Finalment han trobat el vehicle aparcat i el conductor als voltants ha estat detingut pels delictes de conducció temerària, delicte contra la seguretat viaria i atemptat i lesions a l'autoritat.

