VÍDEO Ayuso, Belén Esteban i Plácido Domingo treuen pit per la monarquia: «Visca el rei»

Un total de 183 personalitats de diferents àmbits de la societat han mostrat el seu suport a Felip VI en un vídeo promogut per Lliures i Iguals d'una durada de 14 minuts, en què és constant la proclama "Visca el Rei", "Visca la Constitució" i "Visca Espanya". Entre aquests destaca la presència de figures com Belén Esteban, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el cantant Plácido Domingo.També hi apareixen polítics com l'expresident de govern espanyol Mariano Rajoy, Pablo Casado, Inés Acostades o Santiago Abascal, periodistes com Arcadi Espada, Carlos Herrera o Herman Terstch, presidents autonòmics com Emiliano García-Page, toreros com Francisco Rivera Ordóñez o escriptors com Mario Vargas Llosa."El "Visca el rei" és una expressió plural al gran acord constitucional del 1978 que avui està en perill, que està sent soscavat", assegura l'exportaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, una de les promotores de la iniciativa, al costat del filòsof Fernando Savater i el dramaturg Albert Boadella. Els tres han presentat la iniciativa aquest diumenge als mitjans de comunicació a través d'una roda de premsa online.Álvarez de Toledo ha subratllat la participació de persones de "diferents partits, diferents àmbits socials, culturals i intel·lectuals", però lamenta "les absències de personalitats el suport a la corona com a cúspide del sistema democràtic espanyol no hauria d'estar subjecte a cap condició".

