Com netejar correctament els coberts de fusta

Les culleres o espàtules de fusta són un clàssic de moltes cases. Molta gent tendeix a netejar-los al rentaplats o a mà amb un simple fregall, però realment és efectiu aquest mètode? Les qualitats poroses de la fusta fan que sigui més fàcil l'acumulació de brutícia, i per tant, si no es neteja adequadament, els coberts de fusta poden esdevenir un autèntic niu de bacteris.Més enllà de rentar-los amb aigua molt calenta o fins i tot, amb llimona, en el dia a dia, també és recomanable fer alguna neteja a fons de tant en tant. La manera de fer-ho és molt senzilla i ràpida de fer. Per fer-ho només ens cal un pot de vidre amb aigua que estigui bullint. A dins, hi posem el cobert en qüestió i el deixem submergit durant 20 minuts. Així com passi el temps veurem com la brutícia va marxant.Un cop passat el temps, cal que s'assequi molt bé per evitar humitats i que es formi el clima ideal per a la proliferació de bacteris.

