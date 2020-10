Juanma Bajo Ulloa busca l'essència del cinema i la bellesa al conte sense diàlegs «Baby»

El cineasta Juanma Bajo Ulloa, director de films com Airbag i Alas de mariposa', busca l'essència del cinema i la bellesa al conte Baby amb tocs de gòtic i de barroc. La pel·lícula, que no té diàlegs, s'ha presentat a la secció oficial a competició del Festival de cinema de Sitges. A la coproducció catalana Baby, una jove drogoaddicta dona a llum en un dels seus moments més baixos. Incapaç de cuidar el nadó, el vendrà a una estranya dona. Tot i això, se'n penedirà d'aquesta decisió, però per recuperar el plançó haurà de fer front a les seves pors més profundes.El cineasta ha assenyalat que una de les grans metàfores de la pel·lícula és la diferència entre "usar i estimar". En aquest context, ha indicat que la pel·lícula té "una mirada de bellesa vers les coses, les coses no són lletges perquè estiguin degradades o podrides, sinó que la mirada mostra que és bonic". Al film, ha assegurat, volia "crear bellesa fins i tot en les imatges agressives i doloroses".El director ha destacat que quan tens un guió personal, arriba un moment en què aquest està viu i et demana coses. Baby "és un conte i volia arribar a la seva essència", ha assegurat, i durant el transcurs de la creació i rodatge del film van anar buscar aquesta essència i per fer-ho van anar desapareixent personatges, decorats i textos.Al final, ha afegit, van confiar en la pel·lícula en els "elements purament cinematogràfics que són la llum, els decorats, la composició dels personatges, les mirades de les actrius, el so, el silenci i la música".Juanma Bajo Ulloa explica que també volia posar el pes en l'espectador. "Pensar que l'espectador és un ésser intel·ligent i té capacitat d'interpretar els símbols i les metàfores de la pel·lícula".El director de Baby ha defensat que el creador ha de crear des de la visceralitat i des de l'emoció. "La pel·lícula connecta amb el subconscient i les persones que volen buscar-se a si mateixes estan interessades en un film com aquest perquè els fa reflexionar i els obliga a ser responsables del que senten".Juanma Bajo Ulloa ha assenyalat que és més complicat fer un film des de la llibertat creativa. "Quan fas una pel·lícula més comercial hi ha més facilitats i quan fas un film dolorós és més difícil posar-lo en marxa". En aquest sentit, ha indicat que la indústria és molt conservadora. "És difícil aixecar un projecte que no segueixi una pauta estàndard. Per això no faig pel·lícules personals i no és per falta de ganes ni de temes sinó perquè és extremadament complicat". De fet, ha reconegut que Baby ha estat a punt de no dur-se a terme.Baby està protagonitzada per Rosie Day, Harriet Sansom Harris, Natalia Tena (Joc de trons i 10.000 km) i Mafalda Carbonell (Vivir dos veces). Tena ha explicat que la idea que tenia del seu personatge que era com "un gos maltractat i que tenen por". Juanma Bajo Ulloa ha indicat que és una persona que intenta agradar, però no pot.

