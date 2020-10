Navarra limita al 30% l'aforament de bars i restaurants per frenar els contagis

L'alta incidència de la Covid-19 a Navarra ha obligat el govern de la comunitat foral a limitar les reunions socials a 6 persones i a limitar al 30% l'aforament de bars i restaurants. A més, els locals de restauració hauran d'abaixar la persiana a les 22 hores.La presidenta, María Chivite, ha advertit que les properes dues setmanes seran "crucials" per frenar l'increment de contagis, després que aquest dissabte s'assolís la xifra de 463 casos positius, el màxim registre des de l'inici de la pandèmia. Les mesures aprovades entraran en vigor la mitjanit de dimarts i duraran almenys 14 dies."Estem en un moment crític, en el qual necessitem reconduir la situació. Hi som a temps, no volem anar cap a un escenari més dur però la possibilitat hi és", ha assegurat. Navarra és l'autonomia amb una incidència més alta de coronavirus, amb Pamplona al capdavant pel que fa als contactes positius.

