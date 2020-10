Desmantellen prop d'un centenar de festes a Madrid en ple estat d'alarma

En ple estat d'alarma a Madrid, a policia municipal ha intervingut aquesta matinada a gairebé un centenar de festes privades amb concentracions de persones superiors a les permeses, segons han informat fonts municipals.L'acció més important ha estat al carrer Coloreros, de districte Centre, on a les dues de la matinada es va desallotjar una festa clandestina amb unes 80 persones a l'interior d'un domicili, incloent-hi personal de servei.Es va constatar que en aquesta festa es cobrava l'entrada, hi ha una caixa amb diners en metàl·lic i un datàfon per a això. Els agents van anar al domicili en qüestió després d'apreciar des de l'exterior música a gran volum, veus de persones i un feix de llums.

