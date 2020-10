Trump rep l'alta perquè segons el seu metge no hi ha risc «que transmeti el virus»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebut l'alta mèdica aquest dissabte després del seu positiu per coronavirus, perquè, segons el seu equip mèdic, no es "considera que hi hagi risc que transmeti el virus a altres persones".En un comunicat, el metge del president, Sean Conley, ha assegurat que Trump "reuneix els criteris per acabar l'aïllament", motiu pel qual el president nord-americà podrà estar dilluns vinent en un míting a Florida, com havia planejat.Conley ha afirmat que Trump reuneix requisits com "deu dies des que va començar a tenir símptomes, més de 24 hores sense febre i una millora general dels símptomes" per acabar la quarentena, no obstant això, no menciona que s'hagi fet cap prova de detecció en què el president hagi donat negatiu per coronavirus.No obstant això, el metge del president nord-americà sí que fa referència a que les proves que se li han fet mostren "un decreixement de la càrrega viral" i ha assegurat que continuarà monitoritzant la salut del president.Abans que es publiqués aquest comunicat, Trump s'havia dirigit als seus simpatitzants en un acte a la Casa Blanca en què va afirmar que se sentia "genial".Per la seva banda, el seu rival a les eleccions, el demòcrata Joe Biden, ha fet campanya a Pennsilvània, un dels estats clau que determinarà el resultat en les eleccions, i ha reclamat a Trump que mostri el seu resultat negatiu per coronavirus com ell ha fet.Biden a més ha acusat Trump de només amoïnar-se pels seus "amics rics" a Twitter, després que el president nord-americà assegurés en aquesta xarxa social que era una "titella dels Castro-Chavistes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor