Detingut per provocar cinc incendis i danyar les portes de l'església del Carme a Vic

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per provocar cinc incendis a Vic i danyar les portes d'accés a l'església del Carme. Els fets van succeir durant la nit del 7 d'octubre quan els agents van ser alertats que un home estava calant foc a diversos llocs al centre de la capital d'Osona: papereres, entrades d'entitats bancàries, el para-sol d'un bar i les portes de fusta d'accés a l'església del Carme.Els Mossos van iniciar la recerca i, gràcies a la col·laboració ciutadana, van localitzar el sospitós. L'individu, en veure la patrulla, va intentar fugir però va ser aturat i identificat. En escorcollar-lo, els policies van trobar que duia a sobre un encenedor i diversos papers per iniciar els focs.En total es va comprovar que havia buidat diverses papereres dels carrers Gurb i Jacint Verdaguer, i havia calat foc a un contenidor, dues entitats bancàries, el para-sol d'un bar i a les portes de fusta de l'església del Carme de Vic, que daten dels segles XVII i XVIII. Per aquest darrer incendi també se l'acusa d'un delicte contra el patrimoni històric, a més d'un delicte de danys. El detingut -de 39 anys, nacionalitat nord-americana i veí d'Olot- va passar dijous a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic.

