Homenatgen Companys a la seva localitat natal 80 anys després del seu afusellament

Els assistents a l'acte d'homenatge a Companys van expressar el seu rebuig a la monarquia espanyola Foto: Independentistes d'Esquerres L'acte va servir també perquè els assistents mostressin el seu rebuig a la visita de Felip VI a Barcelona. "De Poblet a Barcelona, els catalans no volem corona", van corejar els assistents a l'acte, que es va tancar amb el Cant dels Segadors.

Una cinquantena de persones convocades per Independentistes d’Esquerres va participar aquest dissabte en una ofrena floral al monument de Lluís Companys al Tarròs (Urgell). A l'acte van participar Pep Andreu, president del col·lectiu independentista i alcalde de Montblanc; el pallasso represaliat Jordi Pesarrodona; el diputat de Junts Eusebi Campdepadrós i l'historiador Tomàs Callau."Ara tenim una altra oportunitat de plantar cara a l'Estat i fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre", va proclamar Pesarrodona, exregidor d'ERC, que va cridar a "no caure més en l'engany dels governs espanyols" que han pretès "anorrear-nos" i "esborrar-nos del mapa". Per la seva banda, Andreu i Campdepadròs s'han refermat a treballar perquè l'independentisme revalidi la majoria al Parlament per "assolir definitivament la independència".

