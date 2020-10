Neix Criar.cat, la comunitat de criança per a tota la diversitat de famílies

✨Sovint, quan es va a un establiment a comprar una joguina, passa allò de què et pregunten el gènere de la criatura per determinar allò que els sembla més adequat per l’infant. - És un nen o una nena❓ I si contestes nen et donen un cotxe blau i si contestes nena una nina rosa😥 Us hi heu trobat? 📌Parlem amb Pascual Martínez de @coface per saber com cal educar en la igualtat a través de les joguines (👉🏽Link a la bio de @criarcat o a www.criar.cat) 📸 @alemanyphoto

