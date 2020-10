Chacón es postula com a candidata del PDECat «per un país lliure però no a qualsevol preu»

Àngels Chacón confirma la seva candidatura a les primàries per encapçalar les llistes del PDECat. L'exconsellera d'Empresa, cessada per l'expresident Quim Torra, defensarà "un país lliure però no a qualsevol preu", segons apunta aquest diumenge en una entrevista a La Vanguardia en què defensa que "ser independentista no està renyit amb tenir un model de país i un ideari".La dirigent del PDECat defensa que la legislatura que neixi després de les eleccions del 14 de febrer ha de servir per "reforçar el país" però no per aprovar una declaració unilateral d'independència si l'independentisme supera el 51% dels vots. "No podem confrontar ni paralitzar el país ni demanar als funcionaris que assumeixin responsabilitats en aquest conflicte".L'exconsellera, contrària a l'estratègia de la confrontació per la qual aposta Junts per Catalunya , no descarta formar part del Govern, si bé remarca les diferències de la formació postconvergent "sobre el model de país" amb la CUP i ERC, i no descarta sumar els possibles escons del PDECat a una majoria alternativa. Com a exemple de les diferències ideològiques, destaca la modificació de l'impost de successions i la regulació del lloguer, una qüestió en què el partit va votar diferent de Junts per primer cop.Chacón afirma que la seva destitució va ser "una decisió del president Torra" dies després que la convidaren a integrar-se a Junts. "Que cadascú tregui les seves conclusions. (...) Se'm va preguntar dies abans quin era el meu posicionament polític", deixa anar.La possible candidata del PDECat nega que el procés judicial del 3% sigui una "llosa" per a la seva formació i, en un dard cap al partit de Puigdemont, etziba: "El que va passar abans segurament té més vincles amb gent que ara és a Junts que amb mi".Les primàries del PDECat arrencaran aviat. L'executiva del partit presidit per David Bonvehí celebrarà aquest dilluns un consell nacional per activar la tria del candidat , en un procés que finalitzarà el 2 de novembre amb la proclamació del candidat. Un altre nom que es perfila és el de Marc Solsona, portaveu del partit i alcalde de Mollerussa.La participació en solitari a les eleccions és el desenllaç de mesos de negociacions entre el PDECat i Junts per concórrer plegats als comicis, sense arribar a una entesa. Els demòcrates aspiraven a una coalició electoral, mentre que Junts proposava integrar dirigents del partit de Bonvehí a títol individual.

