Salut demanarà suprimir classes universitàries presencials durant 15 dies

Noves mesures a la vista per frenar l'augment de casos de coronavirus. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anunciat en una entrevista a RAC 1 que el Govern treballa per demanar a les universitats la supressió de les classes presencials durant quinze dies. A més, també durant quinze dies es recomanarà el teletreball a les empreses que hagin fet tornar els treballadors a l'oficina."Les empreses haurien de dissenyar aquests plans de teletreball que van fer durant abril i maig, com a mínim durant quinze dies. No cal cap dictamen d'un jutge, però necessitem que tots prenguem consciència i es dugui a terme", ha argumentat, i ha advertit que calen noves mesures perquè l'expansió del virus influeix en el sistema sanitari, si bé ha precisat que "de moment" la repercussió és petita.Argimon ha avisat que probablement es tancaran les pistes de bàsquet i els parcs d'adults que es fan servir com a gimnàs, però no els parcs infantils. D'altra banda, està en estudi si s'apliquen noves mesures que afectin bars i restaurants.Les noves mesures del Govern, ha explicat, aniran destinades a "reduir la mobilitat i la interacció social" i busquen evitar que l'atenció als pacients de Covid "deixi de banda els malalts que no són per Covid". A hores d'ara el 5% dels pacients a urgències ho són per Covid.Aquest diumenge Salut ha registrat més de 2.000 nous positius mentre que el risc de rebot continua creixent sense aturador i ja frega els 300 punts a Catalunya. En el moment en què se supera la barrera dels 100 ja es considera una xifra alarmant. Pel que fa a la velocitat de contagi del virus ja supera l'1, situant-se a 1,30. Vol dir que de mitjana, cada infectat per coronavirus, contagia més d'una persona.

