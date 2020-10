Els aiguats deixen més de 150 litres al Garraf i prop d'un centenar de sortides dels Bombers

Nit i matinada d'aiguats a la costa central amb registres de més de 150 litres al Garraf (156 litres a Vilanova i la Geltrú) i prop d'un centenar de sortides dels Bombers de la Generalitat. Els xàfecs també han estat molt intensos al Baix Llobregat, Barcelonès i Maresme amb registres com els 118 litres de Castelldefels, els 91 de Viladecans o els 79 litres d'Arenys de Munt. El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 214 trucades per les pluges fins a mitjanit, 110 fetes des del Garraf i 81 concentrades a Vilanova i la Geltrú, segons ha detallat Protecció Civil.De fet, s'ha hagut de tallar durant unes hores la circulació a l'R2 sud al seu pas per la capital del Garraf davant l'acumulació d'aigua i de serveis dels Bombers a la zona.Cap a les dues de la matinada, s'ha pogut restablir la circulació a l'R2 sud i Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Ferrocat. Altres comarques afectades per les fortes tempestes i les petites inundacions han estat el Baix Llobregat amb 53 trucades al 112 (29 provinents de Castelldefels) i el Barcelonès, amb 26 trucades al 112 (21 des de Barcelona ciutat).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor