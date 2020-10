Investigadors posen data de caducitat als anticossos contra la Covid-19

Allmensy tres mesos. Aquest és el temps mínim que poden durar els anticossos del coronavirus després que una persona s'infecti, segons un nou estudi publicat a la revista científica Science Immunology.Els investigadors de l'Institut de Recerca Lunenfeld-Tanenbaum de Sinai Health i de la Facultat de Medicina Temerty de la Universitat de Toronto van utilitzar mostres de saliva i de sang de pacients amb Covid-19 per mesurar i comparar els nivells d'anticossos durant més de tres mesos després de l'aparició dels símptomes.Van descobrir que els anticossos de la classe IgG que s'uneixen a la proteïna de punta de la SARS-CoV-2 són detectables durant almenys 115 dies, el que representa l'interval de temps més llarg mesurat. L'estudi és també el primer a mostrar que aquests anticossos també poden ser detectats en la saliva."El nostre estudi mostra que els anticossos IgG contra la proteïna punta de virus són relativament duradors tant en la sang com en la saliva. El nostre estudi suggereix que la saliva podria servir com a alternativa per a les proves d'anticossos. Tot i que la saliva no és tan sensible com el sèrum, és fàcil de recol·lectar", explica Jennifer Gommerman, professora d'immunologia de la Universitat de Toronto i líder de l'esforç de proves de saliva.La majoria de les persones que es recuperen de Covid-19 desenvolupen en la seva sang agents immunes anomenats anticossos específics per al virus. Aquests anticossos són útils per a indicar qui ha estat infectat, independentment de si va tenir o no símptomes.La durabilitat de la resposta dels anticossos a la SARS-CoV-2 s'ha debatut en els últims mesos. Un estudi anterior publicat a Nature Medicine va suggerir que els anticossos poden desaparèixer després de dos mesos en alguns individus que tenien el virus però no experimentaven símptomes.Encara que aquest equip d'investigadors admet que hi ha molt que encara no saben sobre les respostes dels anticossos a la infecció de la SARS-CoV-2, incloent-hi quant de temps duren els anticossos més enllà d'aquest període o quina protecció ofereixen contra la reinfecció, aquesta investigació podria tenir implicacions més àmplies en el desenvolupament d'una vacuna efectiva."Aquest estudi suggereix que si una vacuna està dissenyada adequadament, té el potencial d'induir una resposta d'anticossos duradora que pot ajudar a protegir la persona vacunada contra el virus que causa la Covid-19", conclou Gommerman.

