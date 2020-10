Alumnes i exalumnes de l'institut de Moià denuncien l'assetjament sexual d'un professor

Alumnes i exalumnes de l'institut Moianès, a Moià, han denunciat a través de les xarxes socials l'assetjament sexual d'un professor del centre. Han creat un compte a Instagram on expliquen les experiències viscudes. Des del centre, a través d'un comunicat, asseguren que aquest curs no han rebut cap queixa en aquest sentit i insten a fer-ho si ha estat el cas per poder seguir els protocols establerts. Les queixes arriben després que alumnes d'un institut de Castellar del Vallès i d'un de Sabadell hagin iniciat accions similars.El compte, a Instagram, busca donar "veu" als fets i que el docent deixi de donar classes. En ell s'hi poden llegir testimonis que expliquen que el professor hauria tocat el cul d'una alumna, que aprofitava qualsevol oportunitat per acostar-se a les alumnes i tocar-los-hi els braços, o fins i tot una noia denuncia que li va aixecar la faldilla. També comentaris sexistes i fora de lloc: "Em va fer una ullada al cul. Quan li vaig demanar què feia, em va dir que imaginar-se el meu cul a sobre seu", apunta una testimoni.Des del centre escolar han emès un comunicat on lamenten "la difamació pública" i fan una crida "a la prudència". Informen que aquest curs ningú ha presentat al centre "cap queixa o denuncia en aquest sentit". Davant "la gravetat dels fets" consideren que abans de denunciar-ho públicament cal "seguir els protocols establerts". "La direcció del centre sempre ha escoltat i entomat qualsevol queixa o denuncia que s'ha rebut respecte a alguna mala praxi per part de qualsevol membre de la comunitat educativa, i ha seguit escrupolosament les indicacions dels Serveis Territorials i de les autoritats policials", recalquen.Les denúncies a Moià arriben després que alumnes i exalumnes d'un institut de Castellar del Vallès i un de Sabadell hagin engegat accions similars a les xarxes. En el primer cas, el Departament d'Educació ha decidit apartar de manera cautelar un professor d'Educació Física de l'Institut de Castellar del Vallès mentre l'investiga. Pel que fa a Sabadell, l'Ajuntament ha instat als Serveis Territorials d'Educació de la Generalitat a obrir una investigació per esclarir els fets com més aviat millor.

