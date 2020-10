L'OMS esbronca Madrid: «Quan els governs difereixen, la gent mor»

El director executiu del Programa d'Emergències Sanitàries de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Mike Ryan, assegura sobre el confinament perimetral de la ciutat de Madrid per la situació de la Covid-19 que "quan els governs difereixen, la gent mor", pel que recomana que executiu central i autonòmic estiguin "units" i prenguin "bones decisions"."En el cas d'Espanya, i en particular en el cas de Madrid, clarament, la transmissió és molt intensa i clarament ambdós governs a nivell local i nacional estan preocupats. Creiem que difereixen en l'escala i el tipus de resposta. Un dels nostres principals problemes és que en aquesta resposta a la pandèmia quan els governs difereixen la gent mor, així que assegurem-nos que estem units i prenem bones decisions", comenta Ryan.El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va defensar la postura del govern: "Hem treballat amb Espanya de molt a prop i respectem el seu lideratge. Sense una bona raó o les condicions locals, no creiem que el govern hagués pres aquestes mesures".Tedros indica també que a Espanya, durant el pic de la pandèmia, el nombre de casos i de morts era massa alt, però que ara el de mortalitat no està sent tan elevat. "És un progrés molt important. Esperem que se centrin en mantenir la xifra de morts baixa i que aquestes mesures tinguin un millor resultat" mentre destaca que la cooperació és "molt i molt important, perquè això és responsabilitat de tots".

