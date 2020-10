L'exèrcit desinfecta Mercabarna

Hoy y mañana efectivos de la @UMEgob estarán realizando tareas de limpieza y desinfección en #Mercabarna

¡Gracias de nuevo por el apoyo! pic.twitter.com/u9p739z0Bu — Mercabarna (@Mercabarna_mb) October 10, 2020



Continuando con la #MisiónBaluarte, personal de los #BIEM1 y #BIEM4 de la @UMEgob han realizado desinfecciones en @mercamadrid_hoy y @Mercabarna_mb. Se tratan de desinfecciones preventivas para garantizar la seguridad de los productos de mercado de estos enclaves estratégicos. pic.twitter.com/tz9dGqNCse — Ministerio Defensa (@Defensagob) October 10, 2020

Gracias @UMEgob por estar siempre al servicio de la ciudadania y por dar rápida respuesta en las situaciones de mayor necesidad. Vuestra labor es de gran importancia para garantizar la seguridad y protegernos ante las consecuencias de la pandemia. https://t.co/0ydhbXJOyJ — Teresa Cunillera (@CunilleraTeresa) October 10, 2020

La Unitat Militar d'Emergències (UME) de l'exèrcit espanyol es troba des d'aquest dissabte al migdia a Mercabarna per desinfectar les instal·lacions com a mesura per evitar contagis de coronavirus, segons han informat fonts del Ministeri de Defensa.Concretament, es tracta del IV Batalló de Saragossa, que ha arribat a Mercabarna al voltant de les dues del migdia. Les tasques han començat a les quatre de la tarda i està previst que s'allarguin tot el diumenge al matí per l'extensa superfície de les instal·lacions. Per la seva banda, Mercabarna també ha confirmat la presència de l'UME i li ha agraït la feina mitjançant una piulada.L'acció d'aquest dissabte es va realitzar també a Mercamadrid, en aquest cas el 25 de setembre. El govern espanyol explica aquestes mesures per tractar-se d'enclavaments "estratègics" en l'abastiment d'aliments.En un tuit, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, també ha agraït a l'exèrcit "estar sempre al servei de la ciutadania i donar resposta a les situacions de major necessitat". "La vostra tasca és de gran importància per garantir la seguretat i protegir-nos davant les conseqüències de la pandèmia", ha afegit en una piulada al Twitter.El passat mes de març, pocs dies després de la declaració de l'estat d'alarma l'exèrcit també va dur tasques de desinfecció en infraestructures crítiques, com l'Aeroport de Barcelona i l'Àrea PIF (Punt d'Inspecció en Frontera) del Port de Barcelona.

