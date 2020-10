Només un 15% menys de vehicles en l'operació sortida a l'àrea de Barcelona

Un total 419.268 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les tres de la tarda de divendres i la mateixa hora d'aquest dissabte durant l'operació sortida del Pont del Pilar, segons dades del Servei Català de Trànsit.Aquesta xifra representa un 93,2% dels 450.000 previstos pel Servei Català de Trànsit (SCT). De fet, aquestes dades suposen una reducció de la mobilitat de gairebé un 15% (14,86%) respecte al pont del 2018. Trànsit no ha comparat les xifres de mobilitat amb les de l'any passat perquè la festivitat del Pilar va caure en dissabte.Les dades de sortides pel pont arriben després que Protecció Civil fes una crida a extremar la responsabilitat en el compliment de les mesures de protecció davant la Covid-19 en cas de desplaçar-se a altres municipis. La Generalitat ha demanat minimitzar amb persones amb qui no hi ha contacte habitual i, per tant, no formen part del grup estable de convivència.

