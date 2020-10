Els CDR tornaran a Urquinaona un any després de la sentència de l'1-O

👉El 14 d'octubre farà un any de la sentència contra tot un poble.



Seguim als carrers per seguir denunciant l'opressió i repressió d'un estat en fallida.



Davant una sentència injusta, un poble alçat✊#Sentenciemlos pic.twitter.com/fZsPnzVKbB — CDR_Barcelonès #RevoltaPopular 🔥 (@CDR_Barcelones) October 10, 2020

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat una concentració el 14 d'octubre a la plaça Urquinaona de Barcelona, coincidint amb el primer aniversari de la sentència del judici de l'1-O. Urquinaona va ser, precisament, l'escenari d'aldarulls després de la sentència del Tribunal Suprem, sobretot el 18 d'octubre durant la vaga general convocada per la Intersindical-CSC i la IAC.Ara els CDR han triat el mateix emplaçament per protestar contra la decisió de l'alt tribunal un any després. Els comitès han convocat una mobilització a la plaça amb el lema "Sentenciem-los".La convocatòria arriba en un moment en què part dels CDR del Barcelonès aposten per una via de "confrontació al carrer", tal com va avançar NacióDigital . Des de l'arrencada del curs polític, els comitès s'han mobilitzat a Barcelona després de la inhabilitació del ja expresident Quim Torra , per commemorar el tercer aniversari de l'1-O i per protestar per la visita de Felip VI a Barcelona Ara, fan una crida per una nova mobilització a Urquinaona, una plaça que ha esdevingut simbòlica pels CDR després dels enfrontaments amb la policia l'any passat. "Urquinaona, ho tornarem a fer" s'ha convertit en un dels crits més habituals en les manifestacions dels comitès.

