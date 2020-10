Vox denuncia els CDR per guillotinar la foto del rei i un cap de porc amb corona

Vox ha presentat una denúncia contra el Comitè de Defensa de la República (CDR) arran de la protesta que es va fer a Barcelona, el passat 3 d'octubre, i on es va tallar amb una guillotina un cartell amb la cara de Felip VI i un cap de porc, que portava posada una corona. El partit d'extrema dreta acusa els CDR d'un delicte contra la Corona i un altre d'odi. En la denúncia, presentada al Jutjat d'Instrucció de Barcelona, exigeixen que es practiquin les diligències oportunes per identificar als autors dels fets, tenint en compte que la manifestació estava convocada pels CDR.La crida a la convocatòria es va fer a través de diversos canals de Telegram. Es va dur a terme a la plaça d'Urquinaona, coincidint amb el tercer aniversari del 3-O. Segons manifesten els serveis jurídics de VOX a través d'un comunicat, l'acció tenia el "clar afany de menyscabar la imatge del rei d'Espanya" i de "propagar odi cap a aquesta institució i, per tant, a la Constitució". "Romandre impassibles davant el greu greuge als nostres símbols nacionals i constitucionals per intentar destruir-los, seria transigir amb la comissió d'un delicte", afegeixen.En la denúncia VOX exigeix identificar els autors dels fets. També que els Mossos, en cas que es personessin al lloc, aportin totes les dades que tinguin per tal de localitzar-los. Alhora demanen que es prengui declaració als participants de la manifestació que la Guàrdia Urbana i els Mossos van identificar durant la protesta.

