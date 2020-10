Un grup de científics denuncia la falta de transparència de les dades espanyoles de la Covid

Un grup de científics ha denunciat la falta de transparència dels registres espanyols sobre les dades de la Covid-19. Així ho apunten en un article publicat a la revista internacional d'àmbit científic The Lancet , on els signants lamenten que les dades actuals són "insuficients" per entendre el comportament de la pandèmia i prendre les mesures necessàries en cada cas.Entre els signants de l'article s'hi inclou la física Clara Prats, professora de la UPC i que dirigeix l'equip d'investigació del coronavirus Biocomsc . El seu model informàtic ha estat clau per controlar la transmissió del virus."Les dades donades des del CNE només es fan a través de publicacions setmanals (en arxius Adobe PDF), sense cap mena de detalls geografic o correccions retrospectives, i amb comptes acumulatius fixats nomes a partir de mitjans de maig. Per tant, és gairebé impossible combinar correctament sèries temporals específiques per edat després de la primera onada", denuncien a la publicació.D'aquesta manera, insten a les autoritats sanitàries que publiquin actualitzacions "diàries" i "constants" sobre proves, casos, hospitalitzacions, ingressos en unitats de cures intensives, recuperacions i defuncions. També consideren que "cadascuna d'aquestes variables" s'hauria de desglossar per edat, sexe i detall geogràfic, per "controlar millor" els impactes demogràfics.

