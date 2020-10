Un mort en un accident de trànsit al Baix Llobregat

La passatgera davantera d’un turisme ha mort en un xoc frontal a la C-55 a Abrera, al Baix Llobregat. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a dos quarts de nou del matí i quan els serveis d'emergència han arribat al lloc dels fets no han pogut fer res per salvar-li la vida.Per causes que encara s'estan investigant, s’ha produït una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència del xoc, ha mort la passatgera davantera d’un dels vehicles. A més, la conductora del mateix cotxe ha resultat ferida crítica i ha estat trasllada a l’Hospital de Bellvitge, i el conductor de l’altre cotxe ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l’Hospital de Martorell.Arran de la incidència s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquesta nova víctima, són 86 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya

