La NASA envia un vàter de 23 milions de dòlars a l'espai

L'Estació Especial Internacional ja espera el material carregat a bord del coet Northrop Grumman Cygnus enviat per la NASA. Un dels elements més destacats a bord és un nou vàter valorat en 23 milions d'euros.Batejat amb el nom de Universal Waste Management System (UWNS), el seu valor es basa en la capacitat de transformar orina en aigua potable.Per ara el nou vàter dissenyat per la NASA no pot convertir en aigua els fems i, per tant, els residus sòlids es continuaran emmagatzemant en contenidors de grans dimensions. Un cop plens, són enviats a l'atmosfera perquè es cremin.Un cop arribi a l'Estació Espacial Internacional, l'UWNS serà sotmès a proves durant tres anys Un cop superat aquest període es decidirà si es pot fer servir en missions a la Lluna o a Mart.

