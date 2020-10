La Guàrdia Civil deté a Barcelona el presumpte assassí d'una dona a Colòmbia el 2019

La Guàrdia Civil ha detingut a Barcelona a un ciutadà colombià investigat per l'homicidi d'una dona el maig de 2019. L'operació, batejada com "Trejos", s'ha fet en col·laboració amb la Policia Colombiana. L'assassinat va tenir lloc a la ciutat colombiana d'Obando. Segons les investigacions, el detingut va entrar en el domicili de la víctima, de 72 anys, amb la intenció de robar diners i joies, però en trobar-se amb ella dins de l'habitatge l'hauria matat amb una arma blanca. Arran dels fets, el detingut va fugir a Espanya, per la qual cosa es va activar una Ordre Internacional de Detenció a través de la Interpol. Se'n va fer càrrec l'Equip de Fugits de la Justícia (UCO) de la Guàrdia Civil.Segons explica la Guàrdia Civil, tot i que les primeres indagacions apuntaven al fet que seria a Seseña (Toledo), la policia va esbrinar que es podria haver traslladat a Barcelona, on tenia familiars i amics.Els agents van vigilar l'entorn del detingut a Barcelona, sense èxit. Van saber, llavors, que havia viatjat a Palma, on podria haver estat uns nou mesos. Conscient de la seva cerca, afegeixen des de la Guàrdia Civil, hauria passat per diferents ciutats fins a tornar a la capital catalana. Finalment el van detenir a finals de setembre, quan sortia d'un dels habitatges que el cos policial tenia vigilat.La mort de la dona a Obando va despertar una gran expectació mediàtica a Colòmbia, ja que la víctima, era una reconeguda educadora social. A més, l'acusat havia estat membre de la Policia Nacional al seu país durant 14 anys, fet que, segons la policia espanyola el va dotar de "l'experiència" per a poder per a ocultar-se i intentar no deixar cap rastre que facilités la seva localització.

