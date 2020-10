Controlada la fuita d'àcid clorhídric a l'empresa de química alimentària de Martorell

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlada a les 11.37 hores d'aquest dissabte la fuita d'àcid clorhídric en una empresa de química alimentària de Martorell (Baix Llobregat). L'avís de l'incident s'havia rebut dues hores abans -9.45 hores- a la companyia Cargill, al número 6 del carrer de Marie Curie i dins el polígon industrial de la Torre. El vessament s'ha produït a l'interior d'un tanc de la fàbrica perquè una de les juntes d'una canonada s'ha trencat. Fins al lloc s'han desplaçat una desena de dotacions dels Bombers, que han pogut taponar la canonada afectada. El producte que s'havia vessat està contingut i la mateixa empresa ha activat una cisterna per recollir el producte i dipositar-lo en bidons.Preventivament, s'han autoconfinat els 29 treballadors de Cargill que hi havia a l'empresa i Protecció Civil ha activat el Pla especial d'emergència exterior del sector químic (Plaseqcat). Cap persona ha resultat ferida. A banda de la desena de dotacions dels Bombers, en l'incident també hi han treballat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del SEM.

