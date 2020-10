Denunciats per circular en cotxes de luxe a gran velocitat i derivar les multes a un home italià

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment dos veïns de Barcelona, de 80 i 51 anys, per falsedat documental. Segons explica el cos policia, en un comunicat, utilitzaven diversos cotxes d'alta gamma amb els que circulaven a gran velocitat sense respectar les limitacions de la via. Si arribava alguna multa al·legaven que el conductor era un home italià i facilitaven un permís de conduir.Entre tots dos van acumular 52 multes en 8 anys, amb un valor de més de 5000 euros. El Servei Català de Trànsit va detectar el cas l'11 de març, quan quatre vehicles d'una mateixa empresa, ubicada a Santa Perpètua de Mogoda, acumulava un gruix importat de denúncies que no es podien cobrar, ja que atribuïen la responsabilitat a un conductor italià que no es localitzava.A banda, van observar que el permís de conduir amb què es relacionaven les infraccions tenia irregularitats, fet que feia sospitar que no era legal.La policia catalana va detectar que la persona a la qual atribuïen les sancions era un ciutadà italià que treballava per l'empresa com a comercial extern a Itàlia, però que mai havia conduït cap dels quatre cotxes que havien estat multats a Catalunya. A més, van detectar que l'empresa utilitzava les dades del comercial però falsificant el seu permís de conduir, amb la voluntat que els expedients sancionadors no li arribessin mai al destinatari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor