La policia investiga la desaparició d'obres del Cercle de Belles Arts de València

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i la policia treballen per aclarir la desaparició d'obres del fons del Cercle Valencià de Belles Arts de València. Un total de 90 obres de Pinazo, José Benlliure, Santiago Rusiñol o Esteve Edo s'han extraviat dels fons.L'últim inventari es va fer el 2007 i tenia acreditades 200 obres. Ara però, només hi ha un centenar de peces. L'absència d'altres obres s'ha descobert arran de la subhasta que un jutjat mercantil va ordenar per pagar el deute que va portar l'entitat a la dissolució.La Generalitat Valenciana assegura que des del Cercle ningú s'ha posat en contacte amb l'administració per denunciar la desaparició de les obres. "Quan la col·lecció surti a subhasta, la Generalitat farà tot el possible perquè no es perdi aquest patrimoni", ha assegurat el conseller de Cultura, Vicent Marzà.

