El català voluntari de la vacuna d'Oxford dona positiu per coronavirus

🎤 Perdido en mi habitación sin saber que hacer 🎼

Espero que la vacuna me ayude a ganar la batalla al #COVID19.

De momento me encuentro bien. 👍🏼 pic.twitter.com/0S1zkfFfiE — #HelloMyNameIsJoan 💙 (@RoaringNurse) October 8, 2020

L'infermer català Joan Pons, un dels 10.000 voluntaris que participa en les proves de la vacuna d'Oxford ha comunicat a través del seu compte de Twitter que ha donat positiu per coronavirus. "El virus m'està intentant atacar i ara falta veure, que tant de bo, la vacuna comenci a actuar"Pons, que treballa a l'UCI d'un hospital de Sheffield, al Regne Unit, va començar en les proves de la vacuna desnevolupada per la Universitat d'Oxford el mes de juny. Des de llavors se li han estat fent PCR per saber si s'havia contagiat del virus. No ha estat fins ara que, després de desenvolupar alguns símptomes, ha donat positiu. Significa això que la vacuna no fucnioni? En principi, no.Tal com explica Pons en el vídeo que ha compartit "la vacuna no et protegeix de contagiar-te del virus, el que fa és protegir-te que el virus pugui passar del pulmó a la sang". Pel moment Pons està en quarantena fent controls per veure com evoluciona la vacuna, que ara està en fase 3 per saber si és eficaç. "L'única manera de saber-ho és que donem positiu", ha explicat l'infermer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor