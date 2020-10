El Homrani nega que el nou ingrés mínim vital obligui a modificar la Renda Garantida

Gairebé el 100% de les 1.354 families que han passat a l'IMV ho ha fet a través de la transformació de la prestació per fill a càrrec. Del total, 1.244 tenen aprovat el cobrament de les dues prestacions i 60 tenen l'RGC suspesa perquè assoleixen el topall d'ingressos familiars marcat.El Homrani no ha dubtat que l'IMV pugui ser "útil" però ha reivindicat que necessiten conèixer el volum de beneficiaris que passaran a cobrar aquesta prestació per "entrar a debatre quines modificacions es poden fer" en l'RGC. En tot cas, ha insistit que el Govern complementarà l'IMV perquè les quanties de la Renda Garantida són més elevades. Actualment, la nòmina mensual d'aquesta prestació és de 40 MEUR.De fet, aquestes famílies catalanes que han passat l'IMV ja veuen complementada la prestació fins al màxim que els pertocaria amb l'RGC, segons Afers Socials.Des de l'abril, s'han incorporat més de 10.000 persones a l'RGC i actualment el 47% de les sol·licituds es converteix en prestacions. L'RGC té un total de 140.000 beneficiaris. El conseller ha assegurat que des de la Generalitat s'ha intentat "agilitzar al màxim" tots els tràmits relatius a aquestes prestacions però ha apuntat que el límit és complir els requisits.Ha afirmat també que l'RGC "no està pensada per a la pobresa sobrevinguda" i ha defensat que en aquest camp s'han posat en marxa altres mesures, com una prestació de 200 euros que en dues setmanes va arribar a 100.000 famílies. "Continuarem treballant i buscant els màxims mecanismes", ha manifestat.Sobre el recurs d'inconstitucionalitat anunciat, ha explicat que s'està en els passos previs i en les properes setmanes se celebrarà una reunió bilateral tècnica, tràmit habitual quan es presenta un conflicte de competències. El Homrani ha assegurat que la voluntat de cooperació "és màxima" però ha alertat que no acceptaran "unilateralitat" ni "menysteniment". A més, ha assegurat que aquesta no és una postura política de la Generalitat sinó que compta amb el consens de tot el sector social.