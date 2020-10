VÍDEO «Coranovirus» i «comunisme», l'esperpèntica intervenció d'un senador del PP

Que no es por ser malo pero fan, muy fan... pic.twitter.com/WkbyvFWs6g — Oskar Matute (@OskarMatute) October 9, 2020

El Senat va ser escenari el 6 d'octubre d'un dels discursos més surrealistes dels últims temps. Intentant emular Trump, el senador del PP Antonio Alarcó, va començar la seva intervenció a la cambra responsabilitzant la Xina i, per extensió, el comunisme de la pandèmia de Covid-19.En el marc d'una interpel·lació al ministre de Sanitat, Salvador Illa, Alarcó va criticar la gestió que l'Estat ha fet de la pandèmia i va situar les mobilitzacions del 8 de març, dia internacional de la dona treballadora, com a focus del primer brot. Un brot de "coranovirus" que, segons ell, tenia una gran càrrega "víruca". Paraules textuals.Illa va fer una crida a la "humilitat" i va demanar al senador del PP que reconegués la impossibilitat que, a principis del 2019 les administracions fossin conscients de l'abast de la pandèmia. Alarcó, però, no va baixar del burro i va insistir que la comunitat científica -en la qual s'inclou, ja que és metge- assegura que un confinament al febrer hagués evitat mals majors a l'Estat.

