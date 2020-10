Demanen 20 mesos de presó per a un home que va donar una puntada de peu a un mosso en les protestes del 14-O a Manresa

La fiscalia demana 20 mesos de presó per a un home que hauria donat una puntada de peu als testicles d'un mosso i robat la defensa a un altre agent de la policia. Els fets van tenir lloc a Manresa, el dia que va sortir la sentència del Tribunal Suprem que condemnava als líders independentistes, durant la concentració que hi va haver a les portes de la caserna de la Guàrdia Civil. L'acusen d'un delicte d'atemptat i d'un de lesions lleus. El judici se celebrarà aquest dimecres, just quan es compleix un any exacte dels fets, al jutjat Penal 1 de Manresa.Els fets van tenir lloc el 14 d'octubre de 2019, als volts de les 21:40 hores de la nit. Aquell vespre a Manresa hi va haver una manifestació de rebuig a la protesta, que va acabar a la caserna de la Guàrdia Civil, amb alguns moments de tensió entre mossos i manifestants.Segons la fiscal, l'acusat va donar una puntada de peu als testicles d'un mosso i, a continuació, va robar-li la defensa a un altre agent. El policia va patir una contusió al pubis i va requerir atenció sanitària.La fiscal acusa l'home d'un delicte d'atemptat i d'un lleu de lesions. Demana per a ell una multa de 20 mesos de presó i una multa de 720 euros. En paral·lel l'agent que va rebre la puntada de peu reclama 75 euros –va haver d'estar un dia de baixa per la contusió-, mentre que l'altre 213 euros per la defensa, que era pròpia.

