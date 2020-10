Vuit anys de presó per a un exprofessor de Barcelona per abús sexual a menors i possessió de pornografia infantil

L'any 2015 dos membres de l'Agrupament Scout Mas Guinardó el van denunciar per presumptes tocaments ocorreguts tres anys enrere quan eren menors d'edat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir i li van intervenir nombrós material informàtic del seu ordinador, telèfon mòbil i diversos CD. L'home va quedar en llibertat sense cap mesura cautelar i ho va comunicar a la direcció de l'escola, que el va mantenir en el càrrec.El coordinador de l'equip de gestió de la Fundació Vedruna, Josep Closa, explicava fa dos anys que es va activar el protocol d'abusos, però que no se'l va acomiadar perquè les denúncies eren de fora del centre i no n'hi havia dins l'escola. El 2016 van comprovar que l'home tenia el certificat d'antecedents penals net, però no en van informar ni les famílies ni la Generalitat.El 2017 va arribar al jutjat el resultat de l'estudi policial de tots els arxius informàtics comissats a casa de l'ara condemnat. Al seu mòbil s'hi van trobar prop de 700 imatges de nens i nenes semi despullats o despullats i en diferents actituds. Les fotos eren de vuit joves de l'agrupament escolta i de deu exalumnes de l'Escola Vedruna de Gràcia.Els Mossos d'Esquadra van comunicar a l'escola l'1 de desembre del 2017 que hi havia una investigació en curs i van demanar informació i col·laboració als responsables del centre. Els Mossos van aconsellar discreció per no entorpir la investigació fins que s'esclarissin els fets.Les fotografies que corresponen a exalumnes del centre eren anteriors al 2015, almenys les que els Mossos van mostrar als responsables de l'escola perquè els identifiquessin el desembre de fa tres anys. Els Mossos d'Esquadra van emportar-se material informàtic del centre per a la investigació.El 12 de desembre del 2017 agents de paisà el van detenir a la mateixa escola de forma discreta mentre feia manteniment d'ordinadors, i l'endemà la jutgessa, després de prendre-li declaració, el va enviar a presó per evitar la destrucció de proves i que influís en les víctimes.El detingut, que portava encara no deu anys al centre, era coordinador informàtic i també donava classes a l'ESO de cultura religiosa. Era un professor que rebia valoracions i puntuacions molt bones dels alumnes, segons l'escola.L'escola va suspendre la relació laboral amb el professor i aleshores va informar l'administració educativa -Consorci d’Educació de Barcelona, Inspecció- com marquen els protocols vigents, així com professors, alumnes i famílies de l'escola. Després que declaressin els exalumnes, el 15 de desembre, el centre va enviar el dia 18 una carta adreçada a totes les famílies informant-los dels fets i posant-se a la seva disposició.