El govern de Colau renuncia a tallar el trànsit a la Via Laietana i Aragó els caps de setmana

Els cotxes podran continuar circulant per la Via Laietana i el carrer Aragó de Barcelona tots els caps de setmana. L'Ajuntament ha anunciat que reprèn a partir del 17 d'octubre la iniciativa Obrim Carrers, que prohibeix la circulació de vehicles els dissabtes i els diumenges per deixar-los exclusivament per a ús dels vianants. Les dues artèries, però, queden ara fora de la llista, després que sí que s'hi fessin talls des del febrer i el març.Sí que s'inclouen a la iniciativa els carrers Gran de Gràcia, Creu Coberta i el carrer de Sants. Els talls s'aplicaran dissabtes i diumenges des de les nou del matí a les nou del vespre.A petició dels comerciants també es restringirà el pas de vehicles en els mateixos horaris a dos trams de la Travessera de Gràcia, els compresos entre Gran de Gràcia i Torrent de l’Olla i entre Torrent de l’Olla i Milà i Fontanals.Pel que fa a la Via Laietana, l'Ajuntament ha informat aquest divendres a través d'una nota de premsa que treballarà conjuntament amb veïns i comerciants de la zona "una proposta vinculada al programa Obrim Carrers".En relació al carrer Aragó, que estava previst tallar un cap de setmana cada tres mesos, l'Ajuntament no en fa cap esment a la nota de premsa publicada. Tampoc hi ha rastre dels talls anunciats a Pi i Margall i el passeig de Sant Joan.L'Obrim Carrers es va iniciar a principis del 2020 i va quedar interromput per la pandèmia. Mentre van estar en vigor les restriccions de mobilitat provocades per l’emergència sanitària, fins a finals de juny, es van habilitar diferents àmbits de la ciutat per al pas dels vianants, les activitats d’oci i la pràctica esportiva de la ciutadania els caps de setmana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor