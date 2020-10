MAPES On es troben els 25 pitjors brots actius de coronavirus de Catalunya?

Cada cercle representa una àrea bàsica de salut (ABS) i és més gran com major és la ràtio de contagis recents per 100.000 habitants (del 22 de setembre al 5 d'octubre). Picant sobre cada bombolla, es desplega el nom de l'ABS, els casos recents detectats, la ràtio que representen, la població que hi viu i en quina regió sanitària es troba. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge per distingir i seleccionar millor cada ABS.La situació del coronavirus a Catalunya no és bona. Tot i estar encara lluny dels nivells de Madrid, de fa uns dies s'estan incrementant amb certa rapidesa els contagis detectats, havent-se assolit ja el major risc de rebrot des de la fi de la primera onada i, segons el Departament de Salut, aquest seguirè creixent les properes setmanes. On es troben, però, els principals focus d'incidència i quina és la situació en cadascun dels municipis catalans?En el mapa superior s'identifiquen el que probablement són els pitjors 25 brots actius actualment, amb dades dels darrers 14 dies fiables -entre el 22 de setembre i el 5 d'octubre, per evitar l'efecte dels retards en les notificacions-. S'hi troben les 25 àrees bàsiques de salut amb major ràtio de positius, sempre que hi hagi hagut, com a mínim, 50 contagis en aquest període, per evitar distorsions en zones petites. Totes les que en resulten superen el llindar de 400 positius per cada 100.000 habitants.Encapçala clarament el rànquing l'ABS de Falset -que inclou altres municipis del Priorat, no només la capital-, amb una ràtio de 1.495,5, seguida de lluny per Manlleu (764,2). Pel que fa a Osona, de fet, les dues ABS amb que es divideix Vic també es troben entre les més afectades, així com la de Santa Eugènia de Berga. Dues àrees de Barcelona (les dues, a Ciutat Vella) també presenten una incidència molt elevada, així com quatre de l'Hospitalet de Llobregat, dues de Terrassa, una de Badalona, una d'Esplugues de Llobregat i una de Sabadell, pel que fa a l'àrea metropolitana de la capital.Quant a la meitat nord del país, la comarca de la Cerdanya -que conforma una ABS- pateix encara una ràtio elevada de contagis (538,4), així com, al Gironès, el municipi de Salt i l'ABS de Girona limítrofa amb ell. Més aïllat és el rebrot a Anglès (la Selva), igual que el de Cervera (Segarra) o el de les Borges Blanques (Garrigues). Finalment, ja a les Terres de l'Ebre, les dues ABS amb què es divideix Tortosa suposen també dos dels principals brots actius ara mateix.Si, en canvi, es posa el focus a nivell municipal, molts pobles petits presenten ràtios molt elevades amb molt pocs casos detectats recentment, com és el cas de Torre-serona (Segrià), que, amb 15 positius en 14 dies, presenta una incidència de 3.778,3 per cada 100.000 habitants. Just després, però, ja es troba Falset, el qual, sense tenir en compte els municipis del voltant amb qui comparteix ABS, encara té una ràtio major que l'ABS completa abans citada, arribant als 3.140,4.Si, en canvi, es posa el focus només en municipis de més de 10.000 habitants, encapçalen el rànquing de majors ràtios de contagis recents els ja citats Salt (921,5), Manlleu (777,7), Tortosa (689,2) i Vic (558,2). Els segueix, però, Cubelles (456,7), Terrassa (430,7), Balaguer (419,5), Berga (418,3) i Canet de Mar (406,2). No hi ha cap municipi d'aquesta grandària sense cap positiu els darrers 14 dies, però l'Escala només t'ha tingut dos, Premià de Dalt tres, la Bisbal d'Empordà quatre i Malgrat de Mar, cinc.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom, el nombre de contagis recents detectats, la ràtio per cada 100.000 habitants que representa, el total de contagis des de l'inici de la pandèmia i la ràtio que representa. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge per seleccions millor els municipis.Tant en el mapa anterior com en la taula interactiva següent es poden consultar aquestes dades concretes de cadascun dels municipis, però també els contagis acumulats des de l'inici de la pandèmia i, en el cas de la taula, aquesta mateixa informació dividida per sexes. 156 dels 947 municipis del país, de fet, no han detectat cap contagi entre els seus residents. Tots ells són pobles petits, però els que tenen més població d'aquests són Talarn (Pallars Jussà), Darnius (Alt Empordà) i la Tallada d'Empordà (Baix Empordà), amb 585, 546 i 463 habitants, respectivament.Pel que fa als municipis més afectats fins ara, n'hi ha dos en què més d'un 10% de la població ha patit la malaltia: Sant Boi de Lluçanès (67 contagis en 541 habitants) i Aitona (282 contagis en 2.591 habitants). Entre els municipis de més de 10.000 habitants, les majors ràtios, des de l'inici de la pandèmia, les han passat Balaguer (5.081 per cada 100.000 habitants), Lleida (4.140,2), l'Hospitalet de Llobregat (4.112,1), Salt (4.059,1), Vilanova del Camí (3.531,9), Santa Coloma de Gramenet (3.376,3) i Vic (3.332,3).

