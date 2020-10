Arrufat culpa la CUP d'acusar-lo de forma «fraudulenta» en el cas d'agressió sexual

L'exdiputat de la CUP Quim Arrufat ha publicat un vídeo en el qual respon a la informació, publicada pel diari Ara , que detallava que va deixar el partit mentre s'investigava una denúncia contra ell per agressió sexual . En el missatge enregistrat -que evita oferir detalls de les presumptes agressions-, Arrufat acusa la CUP de filtrar el cas per desprestigiar-lo. L'exdiputat, que defineix la manera de procedir del partit com a "fraudulenta" -fins i tot parla d'"extorsió"-, també anuncia que es querellarà contra el diari si no rectifica de forma proporcionada l'article publicat."Aquí no hi ha res d'innocent en aquesta operació que em porta a estar amenaçat durant un any i mig", afirma Arrufat sobre l'actuació del partit, tot i que evita posar-hi noms. Nega també la gravetat dels fets, que la mateixa formació anticapitalista va avalar amb un comunicat poc després que l'Ara publiqués l'article sobre el cas. L'exdiputat lamenta que, arran del procés intern d'investigació que la CUP va emprendre -amb el qual Arrufat diu que va col·laborar-, se'l va "relegar a un aïllament i una amenaça permanent de ser portada dels diaris". A banda del vídeo, l'exdirigent anticapitalista també ha redactat una explicació de 14 folis enviada al partit, de la qual se'n reserva l'opció de difondre-la si la CUP no en fa un ús adequat.L'exdiputat, que es mostra dolgut pel cost que ha tingut la situació sobre la seva vida personal -insisteix que no es considera un agressor-, exposa que la publicació de la informació i el seu origen tenen "intencionalitat" i "bel·ligerància". "Algú ha usat fraudulentament uns protocols que tenen un grau de confidencialitat elevats", afirma sobre el paper que ha jugat la CUP en el seu cas. Arrufat també descriu com a "humiliant" les explicacions que va haver d'oferir a Vilanova -havia d'integrar les llistes en les eleccions municipals i va ser apartat de la candidatura- i qualifica el resultat dels fets com una "operació" en la qual no hi ha "res innocent".

