La moció de censura segueix endavant: Bartomeu, obligat a formalitzar la votació

Ja ho tenim això!



Un SI com una catedral de gran!



Posa la data JA @jmbartomeu.#SiAlVotDeCensura pic.twitter.com/mRqnbRzgUT — Марк дук 🎗 (@DuchMarc) October 9, 2020

Els socis del Futbol Club Barcelona podran votar per decidir el futur de la junta liderada per Josep Maria Bartomeu. Tot i la denúncia del Barça a la Guàrdia Civil ( a través del coronel Baena ) per una suposada falsificació de firmes, s'han validat 19.532 suports a la moció de censura i el procés segueix el seu curs.D'aquesta manera, Bartomeu està obligat a formalitzar el referèndum i posar-li data. L'actual junta directiva ha de convocar l'acte de votació en un termini d'entre 10 i 20 dies hàbils. En tot cas, caldrà veure si hi ha preparat algun moviment com podria ser la dimissió del mateix president.El portaveu de la plataforma Més que una Moció, Marc Duch, ja ha compartit una imatge de les paperetes que s'utilitzaran en la votació, amb les tres opcions corresponents: "Sí al vot de censura", "No al vot de censura" i el vot en blanc.La moció necessitarà un 66% dels vots dels socis a favor en la votació per poder cessar la junta de Bartomeu definitivament. Si no supera el tall, en canvi, l'actual president i la seva junta seguiran fins el 20 i 21 de març, data programada per a les eleccions.

