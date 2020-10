Grifols ja prova en pacients el seu tractament contra el coronavirus

La companyia va començar a desenvolupar la immunoglobulina contra la covid fruit de l'acord de col·laboració amb diverses agències reguladores dels Estats Units, com la Biomedical Advanced Research Developmet Authority, Food and Drug Administration (FDA) y NIH/NIAID. A banda de Grífols, Emergent BioSolutions, CSL Behring i Takeda Pharmaceuticals també estan proporcionant producte per aquest assaig. L'estudi està finançat per l'Institut d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses, que forma part dels National Institutes of Health dels Estats Units.La investigació busca determinar si l'administració de la immunoglobulina a l'inici dels símptomes, abans que el sistema immune produeixi la seva pròpia resposta, pot augmentar la resposta dels anticossos del pacient contra el virus, reduint el risc de malaltia greu i mortalitat.Es tracta del primer assaig clínic internacional i multicèntric d'una immunoglobulina hiperimmune contra el SARS-CoV-2. Els pacients rebran o bé aquesta immunoglobulina i remdesivir, o bé remdesivir i placebo .La companyia ha assegurat que disposa de les instal·lacions productives específicament dissenyades per aquest tipus de projectes i que podria "accelerar la producció a major escala"."Estem esperançats amb els avenços de les investigacions de diversos tractaments potencials per a les diferents fases de la covid-19 i esperem que aviat puguin aportar teràpies efectives per a la malaltia", ha afirmat el co-conseller delegat de la companyia, Víctor Grífols. L'empresa també participa en més de 25 projectes d'investigació sobre la covid.