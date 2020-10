Un festival reunirà bandes americanes que canten en català

Bandes catalanes i grups de música nord-americans que canten en llengua catalana es reuniran al RAB Ràdio Global Festival aquest dissabte 10 d'octubre, a partir de les 23:45 de la nit. Se celebrarà a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona i s'emetrà a YouTube i a RAB Ràdio , i acabarà amb una sessió de Zoom amb els músics.El cartell de la primera edició del RAB Ràdio Global Festival l’integren les propostes de Massa -qui recull l’èxit a l’Amèrica Llatina de la banda sonora de Polseres Vermelles de Teràpia de Shock-; Pemi Rovirosa, anterior membre de Lax’n’Busto; Sausi i Els electrodomèstics, amb el mític Tito Dávila, tecladista de Los Enanitos Verdes, una formació venerada arreu d’Amèrica als 80 i 90.Al certamen també s'hi han sumat bandes americanes que fan música en llengua catalana, com Veus del Cor (Equador) o Rock al Vent (Argentina), o propostes consolidades com Ancor (Mèxic) i A Sound of Thunder (Estats Units). El nou festival musical a Barcelona neix amb una vocació de projecció internacional pensat per potenciar l’intercanvi de propostes entre bandes dels Països Catalans i de diversos països americans."La música és un dels vehicles més idonis per obrir canals de comunicació i d’intercanvi cultural entre els països i continents. Volem que el RAB Ràdio Global Festival permeti als catalans descobrir propostes desconegudes –fins i tot de grups americans que canten en català– i als americans conèixer bandes catalanes d’un altíssim nivell", asseguren els organitzadors. El RAB Ràdio Global Festival està impulsat per Ràdio Amèrica Barcelona amb el suport de RGB Music i Estrella Damm

