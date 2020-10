FOTOS Cues a les sortides de Madrid

Embussos a les sortides de Madrid Foto: DGT

Embussos a les sortides de Madrid Foto: DGT

Cues quilomètriques a les sortides de Madrid. Les càmeres de la DGT mostren embussos als afores de la capital espanyol el mateix dia que l'Estat hi ha declarat l'estat d'alarma per intentar contenir la pandèmia del coronavirus. El Ministeri de l'Interior, de fet, hi ha desplegat més de 7.000 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.A partir de les 15:00 hores han començat a muntar controls als accessos de la Comunitat de Madrid. Fins a les cinc de la tarda, hora en què ha entrat en vigor l'estat d'alarma (s'ha publicat al BOE a quarts de cinc), l'objectiu de les forces de seguretat era merament dissuasiu. En alguns punts de la ciutat, com l’M-30 o l’M-40, es registren cues quilomètriques, com també s'han format embussos a algunes de les altres vuit localitats afectades pel tancament. A les autovies radials direcció cap a la costa del Mediterrani, Castella- La Manxa i direcció Andalusia, el tràfic també ha estat intens des de primera hora del matí.Tot i així, la circulació durant la jornada d'avui s'està desenvolupant amb normalitat i no s'han complert les pitjors previsions que auguraven un col·lapse a les carreteres madrilenyes. En el cas de les estacions de tren i d'autobusos, sí que s'ha notat un lleuger increment de l'afluència de passatgers, però que han pogut viatjar sense cap incidència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor