Aragonès assegura que no els «tremolarà la mà» si s'han de prendre mesures més restrictives

El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, assegura que al Govern "no li tremolarà la mà" si s'han de prendre mesures més restrictives per reduir els contagis. Quan ha estat necessari ja s'ha fet, perquè la "prioritat essencial" és limitar els contagis de la Covid-19. En un acte a la UAB, ha afirmat que la situació a Catalunya és d'una "estabilització que va creixent a poc a poc" i "amb tota la capacitat de resposta del sistema sanitari".Aragonès ha subratllat que "vénen setmanes difícils i complexes" i que cal que la ciutadania segueixi complint amb les recomanacions i mesures de prevenció de la Covid-19. "El sistema sanitari està preparat", ha dit, però cal limitar l'activitat social i complir amb les mesures. "Si una cosa ens ha ensenyat el virus, és que fins que no estem tots protegits ningú està fora de perill", ha afegit.La Generalitat seguirà monitoritzant l'evolució de la pandèmia i s'aniran prenent les decisions que es creguin oportunes per a cada cas. En aquest sentit, ha recordat que aquesta setmana s'han aprovat noves restriccions a tres municipis de l'Ebre i que se n'han prorrogat a altres punts del territori.Sobre la situació actual, ha admès que el risc de rebrot "ha anat augmentant progressivament" aquesta setmana però que altres indicadors com els llits d'UCI es mantenen estables -actualment hi ha 150 llits ocupats- i que "la situació està sota control". En relació amb Madrid, ha admès que estan "preocupats" i que calen mesures per limitar la mobilitat social.En una visita al laboratori antropològic de la UAB, acompanyat de la consellera de Justícia, Ester Capella, Aragonès ha reconegut els esforços i compromís de la comunitat educativa en un inici de curs marcat per la pandèmia. Un mes després, ha dit, la valoració que fa el Govern és positiva. Segons ha dit, el nombre contagis a les escoles s'ha estabilitzat en uns 1.200 grups confinats i entre 23.000 i 26.000 persones confinades per contacte amb positius. "Preveiem que seguirà així unes setmanes", ha afirmat, tot dient que el més important és que no es vagi a més. També ha reconegut la feina feta pels degans, docents i alumnes de les universitats.Tot i els esforços, ha remarcat que no es pot abaixar la guàrdia i que cal seguir complint amb les mesures de prevenció. Per últim, ha demanat que, coincidint amb el pont, els ciutadans actuïn amb "prudència" i limitin la mobilitat, tot recordant els importants esforços humans i econòmics que s'estan destinant per fer front a la pandèmia.

