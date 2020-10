La música del confinament torna als balcons del País Valencià per celebrar el 9-O

La música que va sonar des dels balcons de moltes ciutats i pobles de la Comunitat Valenciana per alleujar les mesures de confinament imposades pel coronavirus ha tornat avui divendres, però en aquesta ocasió per celebrar el 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.Així, des dels balcons del carrer Cavallers de València, intèrprets de l'Agrupació Musical Carrera Font de Sant Lluís estan tocant diverses peces per amenitzar els moments previs a l'alt institucional del 9 d'Octubre que se celebra al Palau de la Generalitat. La música seguirà sonant en acabar la cerimònia, informen fonts de Presidència.

Entre les composicions que integren el repertori, figuren El Tio Ramón, de Salvador Salvà; Pérez Barceló, de Bernabé Sanchis; Febrer, de Juan Calatayud; Ragón Falez, d'Emilio Cebrián; Xàbia, de Salvador Salvà; i València, de José Padilla. En una segona part, s'escoltaran també Festa a Benidorm (Rafael Domenech) i Fet a posta (Miguel Picó).