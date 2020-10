Barcelona sanciona més de 10.000 cotxes per circular sense permís per la ZBE

Barcelona ha iniciat un expedient a més de 10.000 des que el règim sancionador de la Zona de Baixes Emissions va entrar en vigor el passat 15 de setembre. En concret, són 10.761 vehicles que es consideren infractors pel fet de circular-hi sense tenir etiqueta ambiental de la DGT ni tampoc cap autorització ni moratòria concedida."Tot just estan arribant les multes", ha indicat el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia. Abans de l'inici de les sancions els vehicles sense etiqueta que circulaven per la ZBE eren un 3% del total. A partir del 15 de setembre, els cotxes i les motos són de mitjana, l'1,1% del total.Segons ha admès Badia, però, l'entrada en vigor del règim sancionador ha tingut un impacte "baix" en la reducció de vehicles que circulen sense etiqueta, però ho atribueix al fet que les multes estan tot just arribant i encara no han tingut l"efecte" que se'n pot esperar.Pel que fa als vehicles sense etiqueta que tenen moratòria, els N1, furgonetes (fins abril 2021), els N2, N3 i M2, vehicles pesants, camions i autocars petits (fins a juliol 2021) i els M3, vehicles de transport col·llectiu (fins a gener de 2022), suposen entre un 1,5% i un 2% del parc circulant de la ciutat.Així, l'Ajuntament de Barcelona es fixa amb les del 2017, quan es va anunciar la ZBE. Llavors, el parc circulant sense etiqueta era el 20%. Això suposa, segons dades del consistori, una reducció de 285.000 desplaçaments que es feien amb vehicles sense etiqueta ambiental.A això se li afegeix una altra dada, que és que el 2017 el 43% dels vehicles del parc circulant tenien etiqueta B (groga), mentre que ara aquest percentatge se situa al voltant del 27%, que representen un total de 265.000 desplaçaments.

