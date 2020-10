Els Premis Ràdio Associació reconeixen el periodisme de tribunals i el «Via Lliure» de RAC1

La gala dels 20ns Premis Ràdio Associació s'ha pogut celebrar finalment aquest dijous al Foyer del Liceu, amb públic restringit i limitat a organitzadors, jurat, autoritats i premiats. L'esdeveniment, que s'ha pogut seguir en directe per streaming, es va haver de suspendre el 25 de març per la pandèmia de la Covid-19 i no ha estat fins ara s'han pogut entregar els guardons.Entre els professionals distingits d'aquesta edició hi ha els periodistes d'àmbit judicial Anna Punsí (SER-Catalunya), Maria Núria Revetlle (Catalunya Ràdio) i Benet Íñigo (RAC1), guardonats amb el premi a millors professionals. El magazín de cap de setmana de RAC1 Via Lliure, La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, i el programa local Un dia Més, d'UA1 Lleida Ràdio han estat alguns dels espais premiats l'edició d’enguany.L'entrega dels 20ns premis Ràdio Associació, que ha estat condicionada per la crisi sanitària i ha hagut de celebrar-se quasi sense públic, ha estat conduïda pels humoristes Òscar Andreu i Òscar Dalmau. Entre alguns dels guardonats, el periodista Esteve Giralt, corresponsal de RAC1 a les Terres de l'Ebre, ha rebut el premi a l'excel·lència pel seu seguiment de les emergències a la zona. El premi al millor programa de ràdio ha estat per Via Lliure de RAC1.En la categoria d’innovació s’ha atorgat el premi a Podcast per WhatsApp de Laselva360.cat/Maresme360.cat; el premi al millor programa de ràdio local ha estat per Un dia més d'UA1 Lleida Ràdio, i el premi a la inclusió ha estat per La Casa d'Olafa, de Ràdio Begues. El periodista esportiu Manolo Oliveros ha rebut una menció d’honor a la seva trajectòria, i els programes El Balcó de SER-Catalunya, Hawaii 05 de RAC1 i Dies de Ràdio de Catalunya Ràdio també han estat guardonats amb una menció honorífica.

