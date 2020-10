VÍDEO El sorprenent truc amb una ampolla d'oli que la majoria desconeix

¿A qué edad te enteraste de esto? pic.twitter.com/dVXR4YlC60 — ЄГіҠѦ LѺթѦҬЄԌԱі (@ErikaLopategui) October 5, 2020

Les xarxes socials estan traient fum pel 'descobriment' d'una usuària referent a les ampolles d'oli. Quan la gent estrena una ampolla, acostuma a treure'n la peça de plàstic que porta a l'interior i la llança a les escombraries, però resulta que té una habilitat molt pràctica.Tal com demostra una noia en un vídeo publicat a Twitter, el petit plàstic serveix per poder tirar oli de forma regulada, com si es convertís l'ampolla en un setrill. L'únic que cal fer és treure-la i tornar-la introduir del revés.El vídeo es va viralitzar ràpidament i ja supera els dos milions i mig de reproduccions. Milers d'usuaris de Twitter s'han mostrat impressionats en descobrir que portaven tota la vida utilitzant correctament una cosa tan senzilla com és una ampolla d'oli.

