Llancen al mercat un vestit amb mascareta incorporada i s'esgoten les existències en 24 hores

Vestit amb mascareta incorporada de la marca «Pretty Little Thing» Foto: Pretty Little Thing

La marca anglesa de roba en línia Pretty Little Thing ha dissenyat un nou vestit de coll alt amb mascareta incorporada i n'ha esgotat l'estoc en menys d'un dia. El seu preu de compra és de 21 euros (£14).La pandèmia de la Covid-19 ha reconvertit la mascareta en un complement més de l’outfit de les celebrities. De les celebrities i de la resta de gent, també. N'hem vist dissenys d'allò més extravagants. Aquest, n'és un exemple més.Quan semblava que l'univers de les mascaretes fashion no podia ampliar-se més, ha arribat la nova tendència de peces de roba amb mascaretes incorporades. Així ja no haurem de patir per oblidar-nos la mascareta a casa. El vestit de la marca Pretty Little Thing està fabricat en punt i compta amb unes tires de roba per fixar la part superior del vestit a les orelles. La marca britànica fa enviaments a Espanya i a la resta de països de la UE en un termini d’entre cinc i 10 dies, per un cost addicional de 7,57 euros (£6,99).El vestit va esgotar-se dimarts passat i, tot i que la marca va reposar existències dos dies després, el vestit ja està exhaurit en algunes talles. Lady Gaga va lluir tres mascaretes força cridaneres durant la gala dels premis MTV Awards; Ariana Grande i Jennifer Lopez duen mascaretes amb lluentons; o Kim Kardashian ha lluït dissenys de l’EPI amb punxes d’estètica punk. L’actor Macaulay Culkin va mostrar a les xarxes una mascareta personalitzada amb el seu icònic crit de "Sol a Casa" (1990). N’hem vist amb estampats de lleopard, mascaretes amb consignes polítiques o concebudes per famosos dissenyadors i de preus astronòmics.

