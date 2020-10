L'irònic missatge de Mainat amb segones cap a la seva exdona

Josep Maria Mainat ha reaccionat amb una bona dosi d'ironia a la primera aparició en públic de la seva exdona, Angela Dobrolowski, des que va esclatar el cas de l'intent d'assassinat al productor i exmembre de La Trinca.Aquest dimecres, Dobrolowski va sortir al carrer gairebé irreconeixible amb una perruca blanca, mascareta i ulleres de sol, per oferir croissants de xocolata als reporters que fan guàrdia a casa seva: "Per què parlar si es pot menjar?", els preguntava.Així, Mainat, que no ha perdut el sentit de l'humor tot i la desagradable situació que viu, ha publicat un tuit amb una fotografia on es veuen una desena de periodistes a la porta del seu domicili esperant moviments, i hi ha afegit un missatge amb segones per a la seva dona: "Esperant croissants...".

